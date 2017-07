Danilo é jogador do Manchester City, anunciou este domingo o clube inglês.

Segundo avança o jornal AS, o lateral que já passou pelo FC Porto, abandonou a concentração do Real Madrid em Los Angeles para realizar os habituais exames médicos e assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

"Espero conquistar tudo o que for possível conquistar. Trabalhar com Pep Guardiola foi importante para a minha escolha. Estou muito motivado para trabalhar com ele. Foi um dos motivos para escolher o City, tal como o projeto do clube", disse Danilo, em entrevista ao site oficial do clube.