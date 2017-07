Luisa Sobral, fez esta sexta-feira, dia 21, um pedido de ajuda na sua página de Facebook relacionado com a sua viagem a Myanmar.

A jovem cantora viajou até Myanmar, antiga Birmânia, onde se juntou à Organização Não Governamental (ONG) "Projeto Amélia" uma instituição sem fins lucrativos que ajuda a transportar crianças com cancro ao hospital e partilhou o seu testemunho nas redes sociais.

"Esta foi a última parte de uma viagem de nove horas que fiz com este pai e filha do hospital até casa. Andámos em dois autocarros e dois barcos, e como podem ver nem os autocarros nem os barcos eram muito confortáveis. Tudo isto com uma menina de três anos que tinha acabado de receber tratamento para um cancro no fígado", começou por explicar na legenda da fotografia partilhada.

"Este pai tem 4 filhos e a mulher morreu após o nascimento do último. Vai todos os meses ao hospital e passa lá uma semana inteira. Se não fosse o Projeto Amália ele não teria sequer dinheiro para pagar estas viagens”.

“Como este caso há muitos, e muitos que esta ONG ainda não consegue ajudar. O transporte é uma das razões para a taxa de sucesso da cura do cancro infantil no Myanmar ser pouco acima dos 10% quando em portugal estamos quase nos 85%. Maior parte das familias não consegue pagar estas deslocações. Quem quiser ajudar ou saber mais sobre esta organização pode ir a www.projetoamelia.org”, concluiu.