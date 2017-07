Esta semana, Teresa Leal Coelho entrou finalmente em campanha. A vice-presidente do PSD apresentou a sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa na Fundação Champalimaud e terá Leonor Beleza como presidente da sua Comissão de Honra.

Na apresentação, que contou com as presenças de Pedro Passos Coelho, líder do partido, José Eduardo Martins, candidato à Assembleia Municipal, e de Luís Montenegro, Leal Coelho teve também Pedro Santana Lopes sentado na primeira fila apesar do Provedor da Santa Casa da Misericórdia, sabe o SOL, ter recusado o convite para ser seu mandatário.

O ambiente, todavia, foi de descontração.

«Há quem durma pouco porque os Pedros [Passos e Santana] existem», brincou Teresa Leal Coelho na Fundação, que fica mesmo ao lado do Palácio de Belém, cujo inquilino tem reputação de insónias. Ainda sobre Santana, a candidata deixou escapar: «Tenho de confessar que o PSD desejou, em primeiro lugar, que fosse Pedro Santana Lopes», pois, para ela, teria sido uma «grande honra» que Santana «concorresse e ganhasse». «Como eu vou concorrer e ganhar», atirou Leal Coelho, com confiança.

Passos Coelho, seu amigo pessoal, abriu o evento e desejou «boa a sorte, senhora Lisboa», em trocadilho com o slogan de Leal Coelho. E houve espaço para mais trocadilhos no discurso do líder da oposição.

Loures na Champalimaud

Na véspera da apresentação, Teresa Leal Coelho fora criticada internamente na comissão política nacional do PSD por ter atacado as declarações de André Ventura sem aviso prévio. Leal Coelho acusou o candidato a Loures de perpetuar «preconceitos» que estigmatizam «comunidades».

Passos, na apresentação, sobrevoou a polémica, descrevendo Teresa Leal Coelho como possuidora de «um grande cosmopolitismo e uma grande abertura, quer a ideias novas, quer ao mundo». E de seguida o recado: «Às vezes até a forma rápida e impetuosa com que reage às coisas. E isso é bom, isso é bom», sorriu Passos para a candidata, que saberia certamente a que se referia.

André Ventura que, em entrevista, elogiara Leal Coelho mas afirmando que «parte de uma posição fragilizada», admite ao SOL que terá ficado «magoado» com a acusação «de uma colega de partido e colega candidata».

«Teresa Leal Coelho tem o mesmo direito à opinião que eu tenho, sem que a leve a mal», considera Ventura, ainda ao SOL. Para Passos, depois de Ventura ter clarificado as declarações, «a candidatura deve seguir em frente».