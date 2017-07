Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), classificou este sábado como inaceitável que o antigo banqueiro Ricardo Salgado "atire responsabilidades para o Banco de Portugal no processo da resolução do BES". É um argumento que Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, usa regularmente para justificar o colapso do banco da família Espírito Santo, de quem foi o líder durante duas décadas, escreve a Lusa.

“É verdade que o Banco de Portugal (BdP) não se portou muito bem, mas não se pode desculpar quem atuou mal pelo que regulador possa não ter feito bem. Isso não é aceitável e o BE não aceitará esse tipo de discurso”, afirmou Catarina Martins aos jornalistas.

Numa entrevista, publicada este sábado nos diários JN e DN, o antigo presidente do banco critica o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, afirmando que a instituição “provocou o colapso do BES”.

Salgado diz que nunca foi hostilizado pelos lesados do BES e que compreende as razões de queixa que apresentam, defendendo que sempre teve intenção de pagar tudo a toda a gente e, se não o fez, foi porque "o governador do BdP decidiu avançar com a resolução do BES". O ex-presidente do BES, que enfrenta vários processos judiciais, aponta também o ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, como um dos responsáveis pelo destino do banco.

Catarina Martins referiu, contudo, ainda não ter lido a entrevista.