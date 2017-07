O restaurante do conhecido chef Ljubomir Stanisic no Bairro Alto, Bistro 100 Maneiras, foi considerado pela revista britânica Monocle como o melhor do mundo.

O Bistro 100 Maneiras foi o grande vencedor da terceira edição dos “Restaurant Awards” da Monocle.

A revista explica que abdicou dos restaurantes com estrelas Michelin para se focar nos restaurantes de bairro, com ambientes familiares e boa comida, “espécies em vias de extinção”, diz a Monocle.

O chef Ljubomir, que ficou conhecido após o programa “Pesadelo na Cozinha”, já reagiu à sua maneira: “CAR......LHO!!!!!! Obrigado do coração a toda a minha equipa, aos que estão connosco há anos e aos outros, que se tornaram parte desta família mais recentemente, aos que sempre acreditaram. Este prémio é vosso! Felicidade é isto!!”.