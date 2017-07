“Estou a caminho do hospital com febre”, disse Betty Grafstein, mulher do “marchand d’art” José Castelo Branco, num vídeo publicado no Instagram.

No mesmo vídeo, José Castelo Branco aproveita para referir que a mulher vai para o hospital, mas maquilhada: “Nós vamos, mas vamos com maquilhagem muito leve. É muito importante nunca ir para o hospital com mau aspeto. Precisamos estar sempre glamorosos e maravilhoso”.

Betty Grafstein recebeu assistência médica no Lenox Hill Hospital, em Nova Iorque, onde vive o casal.