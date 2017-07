Os próximos jogos amigáveis dos três grandes (Sporting-Mónaco, Benfica-Hull City e Vitória de Guimarães-FC Porto) vão servir de teste para a introdução do vídeo-árbitro.

"Na sequência da introdução do vídeo-árbitro nos jogos da I Liga 2017/2018, três jogos da pré-epoca vão servir de preparação para a introdução do vídeo-árbitro na principal competição profissional", informou a Federação Portuguesa de Futebol.

Sporting-Mónaco e Benfica-Hull City (jogos que se realizam no sábado) e Vitória de Guimarães-FC Porto (no domingo) vão ter equipas alargadas de quatro vídeo-árbitros a auxiliar as equipas de arbitragem.

“A intensificação da preparação para o vídeo-árbitro trará igualmente inovação no que diz respeito aos árbitros principais. Assim, estes três encontros particulares alterarão o árbitro principal ao intervalo da partida, como forma de testar a comunicação entre os quatro vídeo-árbitros e o chefe da equipa”, diz a FPF.

Recorde-se que o vídeo-árbitro vai entrar em funcionamento esta época na Liga de futebol.