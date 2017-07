Em entrevista ao jornal Dinheiro Vivo, Ricardo Salgado criticou o Governo de Passos Coelho e a ação de Carlos Costa no Banco de Portugal.

Ricardo Salgado acusa Carlos Costa de incoerência por ter atacado o BES por causa do conglomerado misto e agora ter aprovado a aquisição do BPI pelo CaixaBank e a participação da Fosun no Millennium BCP.

Para o antigo banqueiro, o Banco de Portugal é que “provocou o colapso e os lesados do BES”.

“Foi a decisão do Banco de Portugal somada à decisão inusitada de se acabar com o nome Espírito Santo que apagou das fachadas dos prédios uma marca com 140 anos. É absolutamente inexplicável”, refere na entrevista.

“É preciso lembrar que eu já não estava no BES no momento da resolução. Se o objetivo era destruir-me, não era preciso tanto”, acrescenta.