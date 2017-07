Octávio Machado, que saiu do Sporting em divergência com Bruno de Carvalho, voltou a fazer críticas ao presidente leonino.

“Ele que é um passarinho, tem que aprender”, começa por dizer, em entrevista à CMTV.

“Ou então o Dr. Varandas [médico do Sporting] que encontre algum especialista em áreas mentais e que trate dele”, acrescentou.

Recorde-se que Octávio Machado saiu do Sporting em divergência com Bruno de Carvalho. Na altura, o líder do Sporting disse que Octávio tinha “necessidade de protagonismo”.