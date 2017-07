Raúl Jiménez, avançado do Benfica, deixou em aberto a hipótese de sair do clube da Luz. “Não fecho as portas a nada”, disse o mexicano.

“Se ficar no Benfica, tudo bem, não tenho qualquer problema. Estou tranquilo em relação a isso. Mas se chegar uma mudança também não fecho as portas a nada. Há sempre que saber se as mudanças são para melhor. Se houver ofertas, vamos analisá-las e será pelo melhor”, disse ao jornal mexicano Excélsior.

Depois da participação na Taça das Confederações, Jiménez deverá estar este sábado às ordens de Rui Vitória.