Segundo um estudo da Scripps Research Institute, liderado por Dennis Burton, as vacas têm a capacidade de combater o VIH, o que pode ajudar a desenvolver uma vacina para os humanos.

Esta capacidade provém dos sistemas imunitário dos animais serem poderosos e produzirem rapidamente anticorpos especiais que neutralizam o vírus.

No estudo, os investigadores descobriram que as vacas expostas ao vírus de VIH desenvolveram uma resposta durante semanas, sendo esta a primeira vez que a produção de anticorpos contra este vírus se desencadeou de forma tão confiável, segundo o The Independent.

Este estudo pode vir a orientar o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus.