Filipe Lima colocou-se hoje (sexta-feira) em muito boa posição de sagrar-se pela primeira vez campeão nacional, ao assumir a liderança do Solverde Campeonato Nacional PGA, após a penúltima volta ao Oporto Golf Club, em Espinho. Susana Ribeiro e Joaquim Sequeira iniciaram da melhor maneira a defesa dos títulos feminino e de seniores e estão na frente após a primeira volta.

Com duas voltas seguidas de 68 pancadas, 3 abaixo do Par, Filipe Lima dispõe agora de um total de 136 (-6), partindo amanhã (Sábado) para a terceira e última volta com 2 de vantagem sobre João Carlota, o vice-campeão de 2015, que hoje arrancou o melhor resultado do torneio, de 66 (-5), para um agregado de 138 (-4).

O Solverde Campeonato Nacional PGA, de 12.800 euros em prémios monetários, deu também início às provas feminina e de seniores e os campeões de 2016 deram que falar.

Susana Ribeiro fez 72 pancadas, 1 acima do Par, e adiantou-se 4 pancadas em relação a Joana de Sá Pereira, enquanto Joaquim Sequeira somou 75 (+4) e é perseguido por Elídio Costa com 76 (+5).

Voltando ao evento masculino, Tiago Rodrigues, que liderava ontem com 67 (-4), não conseguiu hoje melhor do que 72 (+1) e desceu para o 3º lugar com 139 (-3). O 4º lugar (-2) é partilhado por Tomás Silva (69+71) e o amador Tomás Perkins (72+68), enquanto o campeão em título, Ricardo Santos (70+71) está empatado em 6º (-1) com o vencedor de 2014 e 2015, Tiago Cruz (70+71).

O vento soprou hoje com menor intensidade, mas, em contrapartida, os greens ficaram mais duros e rápidos e as bandeiras estavam em locais mais complicados. Mesmo assim, houve cinco voltas abaixo do Par, tal como no primeiro dia, com destaque para as 67 (-4) do amador Tomás Bessa e as 69 de Alexandre Abreu.