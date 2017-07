Na última entrevista que deu, em maio deste ano, Chester Bennington desabafou sobre os seus problemas pessoais e chegou a dizer: “Posso desistir e morrer ou posso lutar por aquilo que quero”.

Numa entrevista ao jornalista norte-americano Will Lavin, Chester mostrava-se otimista: “Eu escolho lutar por aquilo que quero. Quero ter boas relações. Eu quero amar as pessoas na minha vida. Eu quero divertir-me com o meu trabalho”.

Chester Bennington suicidou-se esta quinta-feira em Los Angeles, nos EUA.