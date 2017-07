Os funcionários da PT e sindicalistas reuniram-se esta tarde em frente à sede, em Picoas, para iniciar uma marcha de protesto em direção à residência oficial do primeiro-ministro, com o objetivo de falarem com António Costa.

Mais de 2000 funcionários estão em greve geral de 24 horas, tendo cemeçado o protesto às 00h.

Em causa está a transferência de 155 trabalhadores da operadora para outras empresas da Altice e Visabeira.