No mar Jónico, na Grécia, uma equipa do Instituto da Investigação de Tethys foi avisada de um golfinho fêmea que estava a interagir com uma cria já sem vida, mostrando o luto do animal.

Os investigadores do instituto mantiveram alguma distância das duas espécies, para evitar perturbar a fêmea, que desde 2003 estava marcada com um número identificativo.

Este tipo de comportamentos não é a primeira vez que é observado em cetáceos e para um biólogo do instituto os golfinhos são dotados de inteligência emocional.

Dolphins emotional intelligence is out of discussion. Are we the only ones with capacity to grieve? DON'T THINK SO https://t.co/rD0EBxEBys