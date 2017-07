Aqueles que são daqui

No meio de um mundo de diferentes perceções de caminhos difusos e palavras fáceis em que tratamos os conhecidos por amigos e os amigos por irmãos, é fundamental distinguirmos de todos os outros aqueles que não se definem por espaços temporais, que importa pouco se chegaram ontem ou se sempre aqui estiveram, se são da minha família ou da de outros, que muitas vezes não precisam de estar para estarem, que não precisam de mostrar para serem, que me dão um aperto no coração quando os deixo, que todo o tempo do mundo parece pouco quando estamos juntos e que estar com eles é assim… especial!

Os meus são aqueles que me fazem rir até de manhã, que me fazem sentir um pouco de ciúme quando são de outros também, os que me fazem fazer planos de fugir para uma ilha deserta e construir uma colónia reservada só para nós se ganhar o Euromilhões, para nunca mais termos de nos largar. Aqueles que me fazem sentir importante quando me pedem um favor, que me deixam a sonhar nas férias que podemos passar em conjunto, que estão aqui e ali quando nada corre bem e que, quando parece que vou perecer afogado, me puxam para cima quando a vida teima em me fazer uma amona.

São os que vivem a vida ao limite e me levam aos limites, insaciáveis otimistas, corajosos psicólogos sedentos de uma loucura saudável, sempre disponíveis para uma aventura nova, e que me incluem sempre nos seus planos mesmo que tenha falhado sem dar explicações no último. Os que vivem a noite como se de um circo ou um teatro se tratasse e levassem o dia sempre com a mesma vontade com que leio o meu livro preferido, com uma vontade viciante de ler mais uma página, de construir mais um momento mágico antes de apagar a luz.

Aqueles que me dizem que vai ficar tudo bem mesmo que todas as probabilidades estejam contra e que me fazem dar mais um bocadinho assim só por querer acreditar no conforto da sua voz. Os que fazem 500 quilómetros para estar no meu aniversário e que, se preciso fosse, apanhavam o primeiro avião para o outro lado do planeta só para me apoiar e para não me sentir sozinho, e que sei que caem um pouco comigo quando caio eu também. Riem só porque sim, dançam com a mesma alegria numa festa ou no meio da rua, abraçam-me como se fosse o último, divertem-se tanto com a pior música do mundo como com a que mais significado tem.

Eu sou desses e esses são os meus, os que só por um dia bem passado dizem “que bom é viver”, para quem o amor e a amizade verdadeira se confundem, os que se entregam sem esperar nada em troca, aqueles que sinto um medo terrível de perder e com quem nunca acho que vivi tudo, os que me tornam melhor e que me fazem querer ser melhor todos os dias para estar à altura deles. Os que me fazem bem, que dão significado à palavra magia, que me constroem momentos perfeitos e me deixam com um brilhozinho nos olhos. Coletes à prova de bala que me protegem e me enchem de felicidade. Aqueles que são daqui...