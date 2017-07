Segundo um estudo da Universidade Erasmus, na Holanda, o consumo frequente de chá ou café ajuda a proteger o fígado, reduzindo o risco de rigidez no órgão, que é um problema associado à cirrose.

O estudo foi publicado no Journal of Hepatology e os investigadores analisaram dados de cerca de 2000 participantes com 45 ou mais anos.

Cada participante no estudo fez vários exames médicos e foram também analisados os seus hábitos alimentares e o ingestão de bebidas. A partir desses dados, os participantes foram divididos em categorias segundo o consumo de álcool.

Os resultados do estudo mostraram que o consumo frequente de café, no mínimo três chávenas por dia, está fortemente associado a níveis baixos de rigidez no fígado e o mesmo aconteceu para os que consumiam qualquer tipo de chá.

Assim, os investigadores consideram que a ingestão destas bebidas pode ajudar a prevenir a cirrose, pois estas têm um efeito protetor.