O membro da claque No Name Boys que atingiu mortalmente um adepto do Sporting com um very-light foi novamente condenado à prisão.

Hugo Inácio cumpriu quatro anos por ter sido considerado culpado pela morte do sportinguista no dérbi para a final da Taça de Portugal em 1996, atingido por um very light.

Desta vez, Hugo Inácio recebeu uma sentença de três anos de prisão, tendo ficado proibido de frequentar recintos desportivos durante sete anos, escreve o Jornal de Notícias.

O membro da claque benfiquista foi condenado por ter deflagrado uma tocha no Estádio da Luz, tendo sido detido pela PSP na posse de outra.