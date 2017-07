Diz-me com quem andas

O país de Lula tornou-se aquilo em que Lula o transformou: um dos países mais corruptosdo mundo

A esquerda portuguesa nunca lidou bem com o que se passa lá fora. Por vezes, a sua ânsia imensa de agradar aos camaradas estrangeiros faz com que bajule corruptos, populistas e ditadores. Não quero com isto dizer que a nossa esquerda defenda a corrupção, o populismo e a ditadura. Bem pelo contrário, tanto a nossa esquerda como a nossa direita quase sempre tiveram uma matriz de pensamento de índole humanista – isto dentro de portas, claro está. Esta tradição da nossa esquerda remonta à própria história do PCP. Nunca nos esqueçamos que este partido defendeu regimes como o soviético, o cubano e até, ainda que com maior pudor, o norte--coreano. Defendeu, perdão, ainda defende – basta rumarmos à Amora em setembro e lá veremos novamente a iconografia dos sanguinários do costume: de Che Guevara a Fidel Castro, passando pelo “pacifista” Lenine.

Mas não pensemos que o Bloco de Esquerda é menos revisionista do que os camaradas da Soeiro Pereira Gomes. Nunca nos esqueçamos que o Bloco nasceu da fusão de três forças políticas: o marxista--leninista-trotskista PSR, a maoista UDP e a esquerdista--caviar Política xxi. Destas forças, apenas a última, à época liderada por Miguel Portas, tinha uma matriz ideológica mais ou menos social--democrata.

O próprio PS, por vezes, também se deixa levar por estes impulsos. Basta recuarmos uns anos e recordarmos o fascínio de José Sócrates e do seu governo (onde se incluía o atual primeiro--ministro) pelos exóticos governos latinos de Chávez e Lula. Mas a história encarrega--se quase sempre de fazer os seus próprios julgamentos. O país de Chávez, agora nas mãos de Maduro, tornou-se aquilo que vemos todos os dias nos noticiários das televisões. Mesmo perante este cenário, o silêncio do BE e do PS é quase ensurdecedor. Já o PCP, calejado por várias décadas de defesa intransigente de ditaduras, segue sozinho na defesa da tal “revolução bolivariana”, usando para esse efeito a banda do Exército em manifestações e fazendo-se acompanhar de um assessor do governo. Já o país de Lula tornou-se aquilo em que Lula o transformou: um dos países mais corruptos do mundo.

É triste olhar para um Brasil de oportunidades e recursos e ver o que acontece quando se elege um governo que está mais preocupado em roubar do que em fazer. Mas é ainda mais triste ver como a nossa esquerda, mesmo perante condenações em tribunais, insiste em defender ou simplesmente em assobiar para o lado quando se provam as trafulhices daquele que era o seu ídolo no Brasil. Aliás, foi triste e simultaneamente patético ver neste jornal a “mana” Mortágua desconhecida (irmã da Mortágua conhecida, mas igualmente deputada) assinar um artigo de opinião em que não só defende Lula como ainda ataca o juiz Sérgio Moro e acaba apelando a que o Brasil vá para eleições. O que poderia dar a vitória a Lula e legitimar a sua defesa, não através dos factos de direito, mas antes do voto popular. Quando é que a esquerda aprenderá a repudiar o que de mal se passa lá fora com os seus camaradas?

