Os vizinhos que “educam” e os vizinhos “inimigos”

A conversa começou, em Luanda, com a forma como se veem os vizinhos em Portugal e em Angola e rapidamente deu origem a uma reflexão sobre o segredo de se construírem pontes entre mundos tão diferentes

Os vizinhos são família ou estranhos que devemos manter fora de portas? Quando estamos perante estrangeiros dizemos muitas vezes que não os entendemos e atribuímos invariavelmente essa incompreensão às nossas diferenças, aos nossos padrões. E, por incrível que pareça, essa incompreensão parece crescer quando partilhamos uma história e uma língua. Senti-o a cada dia dos meus últimos meses de Angola – e já o tinha sentido no Brasil. Mas antes de pularmos para a crítica ou virarmos as costas ao outro, precisamos de perceber o que é isso da cultura e entender como somos fabricados ao longo da vida, quando começa o processo e como este se desenrola. Se não o fizermos, nunca conseguiremos fazer as pontes de que depende esta nossa realidade global.

Esta crónica começou a desenhar--se em Luanda numa das muitas (e boas) conversas com Wilson, um dos amigos que entretanto fiz na “banda”. Ele dizia-me que, em Angola, os mais pequenos são habituados a respeitar os adultos de uma forma diferente e que os mais velhos têm quase um poder absoluto, uma autoridade e um respeito que ganharam com a experiência. E isso significa que na sociedade angolana é normal que um qualquer adulto, seja o pai, tio ou vizinho, ralhe a sério com uma criança se esta sair da linha.

O Wilson lembra-se ainda hoje de ter levado tareias dos vizinhos no seu bairro de infância, em Luanda. E para ele nada daquilo é anormal (bem pelo contrário!), até porque na maioria das vezes, admite, estava a portar-se mal. Quando os pais chegavam ao cair da noite, nem sequer arriscava contar-lhes o que tinha acontecido. “Se eu dissesse, o meu pai respondia que se tinha apanhado era porque merecia”, contou-me, com o seu sorriso tímido.

E não é que este caso seja exceção. De todas as conversas que fui tendo apercebi-me de que esta realidade é transversal à maioria dos bairros angolanos, que os pais nunca ousarão chatear-se com um vizinho por este bater no seu filho. Bem pelo contrário, podem é aplicar um castigo acrescido aos jovens se tiverem conhecimento de que estes tiveram de ser alertados por um adulto na sua ausência.

Confesso: era estranho sempre que ouvia estas histórias. Histórias e regras que me eram contadas na proximidade da minha língua, mas a uma distância gigantesca da minha realidade, da realidade das crianças que, como eu, nasceram e cresceram no centro de Lisboa. “Aos vizinhos diz-se bom dia e boa tarde, não se dá muita confiança”, ouvi eu desde cedo.

É certo que em bairros históricos portugueses, esta rigidez não existe e todos sabem a vida uns dos outros, mas nunca se chega ao ponto de haver uma confiança cega, uma autorização implícita para o vizinho castigar um filho na ausência dos pais, como se de um procurador se tratasse.

Quando contei ao Wilson a forma como sempre me mostraram os vizinhos, demos uma gargalhada. Como poderíamos ser mais parecidos se nem sobre um assunto menor tínhamos tido estímulos idênticos.

Basta olhar para a nossa postura para se perceber que vimos de mundos opostos, que somos pessoas com vidas antagónicas e objetivos muito diferentes. Mas então, se é assim, qual o porquê desta amizade? É que se há coisa em que somos parecidos é no gosto que temos de falar e rir (com sinceridade) destas nossas coisas. Porque mais do que defender o nosso mundo, tentamos chegar aos porquês e construir pontes. E é dessas amizades que os nossos países precisam, não é das outras.

*Estudante MBA Atlântico