A China já impediu a entrada de vários artistas internacionais no passado, e agora foi a vez de Justin Bieber.

As autoridades chinesas anunciaram, esta sexta-feira, que fecharam portas a futuras atuações do cantor canadiano, devido ao “mau comportamento” do artista fora do país.

"Não é adequado que entrem no país artistas que têm comportamentos inadequados", avançou o Centro Municipal de Cultura de Pequim, em comunicado esta semana, numa resposta a um pedido de um fã para que Bieber atuasse na China.

O comunicado refere que "Bieber é um jovem cantor com muito talento, mas também polémico e, como figura pública, teve uma série de comportamentos pouco adequados na sua vida social, tanto no estrangeiro como na china".