Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do clube dos dragões, deu entrada na noite desta quinta-feira de urgência, no Hospital de S.João, no Porto, após cair de um vão de escadas com cerca de 10 a 15 degraus, e de ter fraturado três costelas.

Pinto da Costa acabou por ficar internado na urgência hospitalar, mas o seu estado de saúde não foi considerado grave e o dirigente, de 79 anos, terá alta ainda hoje.