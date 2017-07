Morreram duas pesoas em Kos, no mar egeu, esta quinta-feira, na sequência de um “forte sismo” ao largo da ilha grega, avançou a agência de notícias Ana, horas depois do sismo ter ocorrido, inicialmente reportado sem ter causado quaisquer feridos.

O epicentro do tremor de terra foi sentido às 01:31 desta quinta-feira, hora local, 23:31h em Lisboa.

De acordo com o autarca da ilha, em declarações à agência grega, o abalo terá provocado vários feridos e estragos materias.

O tremor foi sentido na costa da Turquia e nas ilhas gregas próximas.

