De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, “não haverá grandes variações em relação ao dia de hoje [sexta-feira], mas no sábado e principalmente no domingo espera-se uma subida da temperatura máxima e da mínima de 3 a 4 graus. Estamos a falar por exemplo de temperaturas hoje para Lisboa de 24 e no fim de semana de 27, de 30 graus em Évora e Beja e sábado e domingo 34”.

No entanto, durante a manhã de sábado está prevista alguma chuva a norte do Cabo Carvoeiro e na região do Minho, esperando-se uma melhoria durante a tarde.

O vento vai manter-se como nos últimos dias, uma vez que tem “estado moderado a forte com intensidade e rajadas em particular no litoral e nas terras altas”.