Pela primeira vez, desde 1996, a página inicial da Google vai sofrer algumas alterações. A página inicial branca, com o logótipo colorido, vai passar a ter um feed de notícias, baseado nos interesses dos utilizadores.

O feed personalizado já aparece nas aplicações móveis da Google, para Android e iOS, desde 2012, mas agora a novidade anunciada está na passagem destas mesmas funções para o browser do computador, avança o The Guardian.

Na quarta-feira passada, a empresa anunciou que estava a implementar melhorias na personalização do feed, que arrancou com a expansão de Interligência Artificial no assistente pessoal Google Now, em dezembro de 2016.

O vice-presidente de engenharia da Google, Shashi Thakur, adiantou que esta mudança vai permitir que os utilizadores vejam notícias “como os destaques desportivos, as melhores novidades, os vídeos mais virais, as novas músicas, histórias para ler, entre outras coisas“, sendo que a página inicial da Google vai deixar de “ser somente baseado em interações com o motor de busca e envolverá o que está a acontecer na área e em todo o mundo”.

Estas atualizações vão chegar primeiros aos Estados Unidos, e só depois serão disponibilizadas no resto do mundo.