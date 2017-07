O resultado líquido da NOS subiu 52,5% no segundo trimestre, face a igual período do ano passado, para 40,4 milhões de euros, anunciou aoperadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que o lucro consolidado "cresceu 13,9 milhões de euros" no período em análise, "refletindo o contributo positivo das empresas participadas".

As receitas de exploração avançaram 4,2% para 388,4 milhões de euros, "com as receitas de telecomunicações a crescerem 3,1% [para 368,8 milhões de euros], motivadas pelo crescimento de 5,8% do número de serviços".

O número de serviços aumentou 5,8% face ao período homólogo de 2016, para 9,254 milhões, com 99,1 mil adições líquidas, no segundo trimestre deste ano. Já o número de subscritores móveis atingiu 4,549 milhões, com adições líquidas de 62 mil novos clientes no segundo trimestre.

Os clientes de televisão por subscrição aumentam 2,5% face ao período homólogo de 2016, para 1,6 milhões, com adições líquidas de 4,9 mil no último trimestre.

De acordo com a operadora, nos serviços de banda larga fixa e telefone fixo continuou a registar-se uma evolução positiva, com crescimentos de 8,4% e 5,2% para 1,308 milhões e 1,751 milhões respetivamente.

O número de serviços empresariais aumentou 8,0% no segundo trimestre face ao período homólogo, atingindo 1,453 milhões de serviços.

A NOS reforçou a cobertura da sua rede fixa de nova geração, aumentando o número de casas passadas em cerca de 14,9 mil no 2T17. O número de lares com cobertura atinge agora 3,787.

Nos negócios de Cinema e Audiovisuais o número de bilhetes vendidos situou-se em 2,446 milhões, um acréscimo de 42,6% face a 2016.