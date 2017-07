Menos dois mil candidatos ao superior no dia do arranque do concurso

Foram 8.065 os alunos que, no dia do arranque do concurso nacional de acesso ao superior, submeteram a sua candidatura a um lugar numa universidade ou politécnico. No ano passado no primeiro dia do concurso houve 10.047 candidatos