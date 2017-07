O BPI gastou 91 milhões de euros para rescindir com 519 trabalhadores no programa de reformas antecipadas e de rescisões por mútuo acordo, segundo informou a instituição financeira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Em resultado do programa sairão progressivamente dos quadros do banco 519 colaboradores, 292 por reforma antecipada e 227 por rescisão voluntária, com um custo total de 91 milhões de euros, registado nas contas do primeiro semestre de 2017, que serão divulgadas no próximo dia 25 de julho", diz o mesmo documento.

Tal como o i avançou, no início do mês de fulho, os trabalhadores do BPI estavam a aderir em massa ao programa voluntário de rescisões por mútuo acordo. O banco agora liderado por Pablo Forero estava a contar com a saída de 50 colaboradores e inscreveram-se 800, apurou o i junto dos sindicatos do setor. A ideia era até ao final do ano saírem cerca de 400 trabalhadores, dos quais 350 através de reformas antecipadas e outros 50 através de saídas amigáveis; no entanto, esta “corrida” poderá obrigar a mudar as contas da instituição financeira.

As condições oferecidas passavam, em regra, por uma compensação equivalente a 2,5 salários por ano, um valor acima do habitual, tendo em conta que quem aderia não tinha direito a subsídio de desemprego.

O BPI tinha 5.445 trabalhadores na atividade nacional no final de Março, menos 430 do que no mesmo mês de 2016. Com este programa o número de funcionários do BPI vai cair para menos de 5.000.