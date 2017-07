Tiago Rodrigues aproveitou o fator casa num dia ventoso para assumir o comando do Solverde Campeonato Nacional PGA, que hoje (quinta-feira) arrancou no Oporto Golf Club, em Espinho, distribuindo 12.800 euros em prémios monetários, sob a organização da PGA de Portuga e reconhecimento da Federação Portuguesa de Golfe.

Apesar das rajadas de vento a superarem os 30 quilómetros por hora, a jornada inaugural apresentou bons resultados, com cinco dos 26 jogadores do torneio masculino a baterem o Par-71 e Tiago Rodrigues, profissional do Oporto Golf Club, colocou-se no topo da classificação com 67 pancadas, 4 abaixo do Par.

«Hoje fiz uma volta boa e estou contente com este resultado. Em competições desta importância é das minhas melhores voltas no Oporto Golf Club, sobretudo tendo em conta as condições. Eu sou daqui e posso garantir que este vento é acima do normal. Para ser sincero, não vinha com expectativas de ser o líder, tentei apenas fazer o meu jogo e dar bons shots. Estou a bater bem na bola, embora venha de algumas provas do Challenge Tour em que não tenho conseguido os melhores resultados, mas tenho trabalhado muito e os resultados vão aparecer», disse ao Gabinete de Imprensa da PGA de Portugal Tiago Rodrigues, que fez 3 birdies nos primeiros nove buracos e outros 3 nos segundos. A diferença é que no front nine sofreu 2 bogeys.

Em declarações à SportTV e ao Porto Canal o jogador da PING WLT admitiu que não veio jogar a pensar em ser campeão nacional e sabe que a sua vantagem é de 1 escassa pancada sobre Filipe Lima, que fez 68 (-4), mas, à PGA de Portugal Tiago Rodrigues confessou que o sonho está lá.