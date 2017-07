Uma bactéria fecal foi encontrada em restaurantes da McDonald’s, Burger King e KFC, no Reino Unido.

De acordo com a investigação da BBC, as análises revelaram que a bactéria (coliforme fecal) estava presente em três das amostras da McDonald’s, seis do Burger King e sete da KFC.

As amostras contaminadas foram detetadas no gelo utilizado pelas cadeias dos restaurantes.