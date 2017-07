Alexander Zakharchenko, líder separatista ucraniano, tinha anunciado na terça-feira a criação de um Estado independente na região leste da Ucrânia, ocupada pelos rebeldes pró-russos, mas o Kremlin recusou associar-se à causa.

Dmitry Peskov, porta-voz do governo, garantiu que a Federação Russa se vai manter “comprometida com os acordos de Minsk” e rotulou a declaração como uma “iniciativa pessoal”.

Os rebeldes ucranianos que disputam o território com as forças de Kiev desde 2014, chamaram ao suposto Estado “Malorossiya” – “Pequena Rússia” –, a denominação do território equivalente à atual Ucrânia do tempo dos czares.