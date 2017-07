Se quer melhorar a sua saúde óssea, correr ou fazer outro tipo de exercício físico durante um ou dois minutos todos os dias pode ajudá-lo.

Um estudo realizado pelas universidades de Exeter e Leicester, concluiu que as mulheres que faziam entre 60 a 120 segundos de exercício físico de alta intensidade por dia, tinham uma densidade óssea 4% melhor do que as que treinavam menos de um minuto.

Segundo o The Independent, as mulheres que treinavam mais de dois minutos tinham ossos ainda mais fortes, com densidade de 6% mais alta do que as que treinavam por menos de um minuto.

Para o estudo, os investigadores analisaram mais de 2500 mulheres voluntárias, pois as mulheres têm maior risco de desenvolver osteoporose, por causa da perda de densidade óssea que sofrem devido à menopausa.

A partir dos 30 anos perdemos alguma densidade óssea e o risco de osteoporose aumenta. Por isso, uma das opções para prevenir a osteoporose e fraturas ósseas.