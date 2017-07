Melissa Lee Matos, uma mulher norte-americana, natural de West Virginia fez questão de partilhar nas redes sociais várias fotografias de quando era viciada em heroína. A mulher não consome estupefacientes há quase um ano e meio e decidiu partilhar uma das fases de vida menos boas por que passou de modo a deixar uma lição de vida a todos aqueles que consome droga.

"O meu nome é Melissa, sou toxicodependente. Estou limpa há um ano e cinco meses. Isto é a pessoa que eu fui diariamente, durante anos. Estive doente, estive a morrer e pensei que não ia recuperar”, começa por explicar a norte-americana, citada pelo Metro UK.

“Nunca partilhei isto antes. É extremamente difícil para mim. Muitas pessoas estão a morrer e tenho amigos que precisam de ver isto”, justificou Melissa.

Melissa Lee Matos pictures of cleaning and in recovery for a year and five months https://t.co/7Wn0UXEvXI pic.twitter.com/0a9g3WUgLm