O Ministério Público (MP) acusou uma mulher de ter tentado matar a mãe do ex-companheiro usando um martelo. Além disso, ainda desferiu dois golpes no pescoço com uma faca. O crime aconteceu em Penafiel.

Segundo a página da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o incidente ocorreu no dia 1 de dezembro de 2016, quando a mulher se dirigiu até à casa da vítima.

O MP considerou que a arguida pretendia tirar a vida à vítima e só não aconteceu porque um vizinho socorreu a vítima depois de ouvir os seus gritos.

A autora das agressões aguarda o desenvolvimento do processo, estando obrigada a permanecer na sua casa sob vigilância eletrónica.