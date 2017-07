O comandante da companhia aérea evitou centenas de mortes, ao efetuar uma manobra, de forma muito rápida, que terá impedido o avião que pilotava, de colidir com outra aeronave que estaria a voar na direção oposta.

De acordo com a imprensa internacional, o quase acidente aconteceu na passada sexta-feira, e tudo se passou quando Um Airbus A380, que leva até 615 passageiros, partiu do Dubai, com destino às Maurícias, e já tinha recebido autorização para descer até aos 38 mil pés, de forma a fazer a aproximação à ilha e poder aterrar.

No entanto, ao mesmo tempo, um Airbus A330 da Air Seychelles, estaria a descolar da ilha, e estava a ir na direção oposta ao voo da Emirates, cuja tripulação teria informado, por erro, que o aparelho se encontrava a 36 mil pés.