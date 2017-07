Quem tem um cão em casa já sentiu que a sua presença faz com que o animal fique extremamente feliz e a’rebentar’ de alegria, mostrando assim o amor incondicional que tem pelo dono.

Não havia explicação para esta reação, mas agora os cientistas já decobriram uma. Ao que parece, este fenómeno está nos genes dos cães.

De acordo com o Science Art, um estudo realizado por vários investigadores da Universidade do estado de Oregon, indica que há variações em diversos genes que podem tornar os cães mais afáveis do que outros animais e até mesmo que os lobos.

Os cientistas descobriram que o cão partilha uma sobreposição cromossómica com um distúrbio humano chamado síndrome de Williams-Beuren, esta similaridade pode ajudar a explicar a sociabilidade dos cães.

“Pensava-se que, durante a domesticação, os cães evoluíram uma forma avançada de cognição social que os lobos careciam", explica a cientista animal, Monique Udell, da Oregon State University.

"Esta nova descoberta sugere que os cães, em vez disso, têm uma condição genética que pode levar a uma motivação exagerada para procurar o contacto social, em comparação com os lobos".

A síndrome de Williams-Beuren é um transtorno do desenvolvimento que afeta as características faciais das pessoas e causa uma série de problemas de saúde, incluindo defeitos cardíacos e anormalidades no cérebro e no sistema nervoso.