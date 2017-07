O corpo do antigo presidente da Caja Madrid, Miguel Blesa, foi encontrado quarta-feira com uma marca de tiro no peito numa reserva de caça na província de Córdoba.

As autoridades já ontem tinham avançado com a tese de suicídio para explicar a sua morte, e hoje a autópsia confirmou que foi o próprio ex-banqueiro a matar-se com um tiro de espingarda.

Recorde-se que Miguel Blesa tinha sido condenado em março a seis anos de prisão pelo seu envolvimento no caso ‘cartões black’, nome dado aos cartões da Caja Madrid, que atualmente se chama Bankia, dava a dirigentes e a pessoas de confiança.

Os titulares dos ‘cartões black’ utilizavam-nos para pagar as suas despesas pessoais sem qualquer limite e sem declarar nada às Finanças.

O ex-banqueiro foi considerado culpado de se apropriar indevidamente de património, ao ter gastado quase meio milhão de euros com o cartão.

Blesa estava em liberdade por ter apresentado um recurso à sua condenação de seis anos de prisão.