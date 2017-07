Existe uma nova aplicação, a SnapCity, que irá revolucionar a forma como visita uma cidade. A aplicação dá-lhe a possibilidade de falar com habitantes locais, através de um chat, para que possa perguntar o que vale a pena visitar, onde pode comer um prato típico com qualidade e não muito caro, o que deve ser evitado, entre outros.

No entanto, não são só os turistas que ganham, os habitantes locais que ajudarem os novos visitantes podem receber uma gratificação no final da conversa por chat, que pode ir até 50 euros, consoante a nível de satisfação do visitante.

A aplicação está disponível para sistema android e para a utilizar basta escolher o destino e o assunto sobre o qual precisa de ajuda. Depois os moradores desse local, que estejam inscritos na app, são notificados podendo aceitar ou recusar o pedido de ajuda. Os turistas, de seguida, recebem uma lista de habitantes disponíveis e iniciam uma conversa com quem desejarem, sendo que no final o visitante tem a opção de atribuir uma gratificação ao morador que o ajudou.

Para já a aplicação está disponível para as cidades de Lisboa e Porto, estando previsto o seu lançamento para Roma, Paris e Madrid até ao final deste ano.