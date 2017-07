O Grupo Lusiaves já contratou 69 pessoas, das 80 vagas exclusivas que tinha para a população afetada pelos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

O Grupo vai continuar a recrutar, de forma a preencher as 11 vagas ainda disponíveis, sendo que todos os interessados destas regiões podem contactar a empresa por telefone ou dirigir-se aos Centros de Empregos destas zonas.

O Grupo esteve presente nos concelhos de Pedrogão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, onde deu a conhecer as condições de trabalho, que resultou, numa primeira fase, na contratação de 27 pessoas destas 69 já escolhiodas, tendo já estes 27 novos colaboradores recebido formação.

As restantes 42 vagas foram preenchidas após mais 4 sessões de recrutamento, que decorreram na semana passada. Os colaboradores desta segunda fase já iniciaram as suas funções no dia 18 de julho.

Para além das contratações, a Lusiaves já demonstrou interesse em construir três unidades na zona afetada pelos incêndios, que levará, posteriormente, à criação de 300 novos postos de trabalho.