Dois irmãos, de cinco e dois anos, roubaram o carro à mãe e conduziram quase cinco quilómetros. As duas crianças só pararam quando colidiram contra uma barreira, que estava num aterro perto de uma zona residencial, em Putnam, na Vírginia.

Segundo a CNN, as crianças sabiam que a mãe tinha uma chave suplente debaixo do tapete e como queriam ir visitar os animais da quinta dos avós, que ficava a cerca de 11 quilómetros de casa, pensaram em ir sozinhos no carro.

A mãe pensava que os seus filhos estavam a brincar no jardim, mas na verdade estavam a conduzir a viatura. Como conta a CNN, os dois irmãos trabalharam em equipa para conduzir, estando o irmão mais velho encarregue dos pedais enquanto o mais novo se ocupava do volante.

A meio do caminho, as crianças e acabaram por bater contra uma barreira, pois não conseguiram fazer uma curva. Como o acidente ocorreu numa zona residencial, os moradores contactaram de imediato as autoridades e as crianças foram encaminhadas para o hospital, apenas por precaução, pois não tinham ferimentos.

As autoridades estão a trabalhar com os serviços de proteção de menores para perceber como é que a mãe não deu conta do 'roubo'. A mãe ficou surpreendida quando lhe levaram os filhos até casa e admitiu que não deu pela falta das crianças e do carro.