Eduardo Beauté mostrou nas redes sociais que tem vindo a fazer psicoterapia para recuperar dos momentos difíceis que tem passado ao longo do ano, através de um vídeo, publicado no Facebook.

Agora, o cabeleireiro voltou a referir que está a fazer progressos: "Se a vida me dá limões, faço uma limonada... Tento descentrar-me do foco da dor, porque há uma vida para ser vivida. Libertei-me de pessoas tóxicas que só me fazem mal, para me voltar a entregar de coração, ao trabalho, aos verdadeiros amigos e à família que tanto me ama", escreveu o cabeleireiro nas redes sociais.