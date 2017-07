Dezasseis farmácias uruguaias inauguraram ontem a venda de marijuana para fins recreativos, quatro anos volvidos da aprovação da lei.

Os estabelecimentos apenas estão autorizados a vender a quem esteja registado numa base de dados nacional que, de acordo com a BBC, já conta com 5 mil pessoas. Para evitar que o Uruguai se torne num destino de turismo em massa exclusivamente por causa da marijuana, quem se quiser registar tem de apresentar provas de residência permanente no país.

Cada consumidor pode comprar 10 gramas de cada vez, ao preço de 187 pesos uruguaios por grama (cerca de €5,60), e não mais do que 40 por mês. À sua disposição têm dois tipos de marijuana: alpha 1 e beta 1.

Toda a substância vendida legalmente nas farmácias do país é cultivada e produzida – com a adição de tetrahidrocannabinol, a componente psicoativa da canábis – em campos agrícolas a cargo do Estado, que pretende pôr fim ao comércio ilegal do produto no país.

O Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a venda de marijuana para fins recreativos.