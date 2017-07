É muito prático deixar o telemóvel a carregar durante a noite, porque é das poucas vezes que não o estamos a utilizar. No entanto, a longevidade do dispositivo é posta em causa.

De acordo com o The New York Times, os telemóveis mais recentes 'percebem' quando a bateria já está carregada e, nesse caso, 'sabem' que devem parar de carregar. Mas continuar com o smartphone ligado à corrente várias horas após o carregamento total pode desgastar a bateria.

Para isso, se não quer comprar um dispositivo em breve e pretende preservar o que tem atualmente, tente não deixar o telemóvel ligado à corrente durante um longo período de tempo, após este estar totalmente carregado.