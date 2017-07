Fotografias partilhadas partilhas nas redes sociais revelam que a rainha da Pop estará novamente em Lisboa.

Apesar da visita ainda não ser confirmada, as imagens publicadas numa página de fãs e dão conta de que Madonna visitou o típico bairro lisboeta na noite de quarta-feira.

Foi ainda partilhado um vídeo no qual é possível ver a artista, juntamente com dois seguranças, a passear pelas ruas com um lenço a tapar a cabeça.

#madonna Today in lisbon. A post shared by @madgeluv on Jul 19, 2017 at 6:58pm PDT