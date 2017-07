Três pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, na sequência da queda de um elevador no Centro de Saúde em Almada.

O elevador terá caído desamparado do 2º para o 1º andar do edifício, quando se encontravam pessoas no interior da cabine do elevador. Uma anomalia no sistema técnico terá originado o incidente, diz o Correio da Manhã.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros das corporações de voluntários de Almada e Cacilhas e posteriormente transportadas para o hospital.

O elevador ficou encerrado.