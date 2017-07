É o melhor resultado de sempre de um surfista português entre a elite do surf mundial. No caminho até à final, Frederico, 25 anos, derrotou, nos quartos-de-final e com uma nota perfeita de 10 pontos (em 10 possíveis), o atual campeão mundial, o havaiano John John Florence e, nas meias-finais, que aconteceram esta quinta-feira, o campeão mundial de 2014, o brasileiro Gabriel Medina.

O surfista de Cascais viria a perder na final do Corona Open J-Bay contra o brasileiro Filipe Toledo, nº4 do Mundo em 2015. A final foi muito disputada, tal como revelam as pontuações: 18.00 para o brasileiro, 17.73 para o português.

Nota ainda para o facto de ter sido Frederico o autor da melhor nota desta bateria, 9,40 pontos (em 10 pontos possíveis), na sua quinta onda.

Com este resultado, Frederico amealha 8000 pontos e sobe 6 lugares na classificação mundial, ocupando agora o 12º posto.

Este é também um resultado que deixa o surfista português numa posição mais confortável no que toca à sua continuidade entre a elite mundial de 2018. Este 2º lugar de Morais, é o melhor resultado de sempre de um surfista português no World Tour, depois de Tiago Pires e Vasco Ribeiro, este como convidado, já terem obtido um 3º lugar.

A próxima etapa do circuito mundial de surf é o Billabong Pro Tahiti, que acontece entre os dias 11 e 22 de Agosto na onda de Teahupoo no Tahiti.

Mais informações em http://www.worldsurfleague.com/