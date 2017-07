O anel que Manuel Luís Goucha tem vindo a usar no dedo anelar esquerdo, o lugar reservado para as alianças de casamento, tem vindo a levantar várias suspeitas de que o artista tenha casado.

O apresentador foi surpreendido, há cerca de três meses, em direto, no programa 'Você na TV', da TVI, quando o advogado António Pinto o felicitou: "Parabéns pelo casamento. Goucha casou-se ontem em cerimónia privada".

Manuel Luis Goucha ainda brincou com a situação, e visivelmente atrapalhado respondeu: "Não casei nada, estou a brincar. É por causa da aliança? É um porta-chaves", revelou. Recentemente o artista terá também dito, com humor, que "Não dá jeito nenhum bater palmas com a aliança".

Segundo fonte próxima, em declaração à TV Mais, "toda a gente reparou na aliança, até porque é grande. Quando perguntamos se está casado, ele diz que sim, mas ao mesmo tempo ri-se, parece que está a brincar. Na verdade, não sabemos".