Ter amigos é essencial para a sua saúde. Cada pessoa é diferente, mas existem alguns perfis de pessoas que fazem falta a todos e que deverá garantir que tem no seu grupo de amigos.

O Lifehack fez uma lista dos oito perfis de amigos que deve ter, confira:

- Leal: este tipo de amigo é alguém que não julga e que o apoia em tudo. Com ele consegue mostrar o seu lado mais profundo e consegue guardar segredos acerca do que partilham.

- Aventureiro: este tipo de amigo ajuda-nos a sair ‘fora da caixa’ e a procurar novas ideias e atividades.

- Confidente: todos precisamos de um amigo que nos inspire, se tem alguém que é inteligente, inspirador e digno de admiração, trate-o bem.

- Culturalmente diferente: ter um amigo para cruzar culturas ajuda-o a explorar diferentes tradições e valores, ficando com a mente mais aberta e livre de preconceitos.

- Vizinho: ter um vizinho que conhece é sempre positivo, assim podem ajudar-se quando for necessário.

- Personalidade oposta: tente sair da zona de conforto e ter um amigo com uma mentalidade totalmente diferente da sua, vai ajudá-lo a ser mais tolerante e a ver o mundo numa perspetiva diferente.

- Colega: é importante ter alguém de confiança no emprego, para conseguirmos aliviar o stress do dia-a-dia do trabalho.