Um jovem estudante foi suspenso de uma universidade na Flórida, Estados Unidos, por corrigir e publicar uma carta da ex-namorada.

O rapaz, de 21 anos, encontrou uma carta da ex-namorada no para-brisas do carro, a qual lhe dirigia um pedido de desculpas, diz o Miami Herald. Perante a situação, o jovem estudante decidiu pegar numa caneta vermelha e fazer correções gramaticais à missiva. No final, ainda atribuiu uma classificação negativa à mesma e publicou o resultado no Twitter.

A carta foi partilhada milhares de vezes e acabou por chegar ao conhecimento da universidade em que o jovem estuda, que decidiu punir o estudante com dois meses de suspensão por “conduta disruptiva” e “comportamento lesivo”, ações não toleradas pela instituição.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil