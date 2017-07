O Correio da Manhã e o Jornal de Notícias referem dois casos que ontem mereceram destaque nos sites de informação, a idosa encontrada morta numa arca frigorífica e o atropelamento de dois jovens em Vila do Conde.

O Público dá conta de que um diretor foi exonerado por nomear a mulher com aval do ministério de Educação.

As revistas desta semana destacam ambas a vida de dois empresários, a Visão publica um trabalho sobre ‘O lado oculto de Drahi’, no qual traça um perfil do dono da PT e da TVI. Já a Sábado, escreve sobre Américo Amorim.

Jornal i

Santana recusou ser mandatário de Teresa Leal Coelho

Florestas. PCP opõe-se à "estatização" em nome dos pequenos proprietários

Ricardinho: "Vejo vídeos de hóquei em patins, andebol, basquete e tento fazer o mesmo com os pés"

Há 37 licenciaturas com médias negativas

Engenheiros versus arquitetos. Parlamento aposta em consenso

Simone de Oliveira: "É mais aflitivo para mim andar hoje na rua do que antigamente. Às vezes só de burca".

Despacito. O segredo da pastilha elástica está na cabeça

Correio da Manhã

Mata e congela idosa para roubar 150 euros

Operação Marquês. Justiça aperta antigo chefe de gabinete de Sócrates

FC Porto afasta D.A.M.A do dragão

Fraude milionária. Juíza recusa repetir julgamento

Octávio Machado. "Bruno de Carvalho não teve coragem"

Jornal de Notícias

Justiça investiga 34 novos casos de Baleia Azul

Matou e congelou idosa para roubar 200 euros

Passeio de amigos à beira-mar acaba em tragédia

Uma vida entre dois transplantes. Há cada vez mais dadores vivos de órgãos vitais

Arouca. Arma usada por Pedro Dias achada por acaso no mato

Público

PT mantém estratégia salarial que os tribunais têm condenado

Hugo Soares: "Em 2013 fomos copiosamente derrotados. E Passos continuou"

Diretor exonerado por nomear a mulher com aval do ministério

Almada muda de fachada com novo cais do Ginjal

Floresta mostra fragilidades da maioria, pressão sobre OE cresce

IGAI desconfiou de jovens de Cova da Moura que foram à PSP

Diário de Notícias

Trump. Seis temas quentes e perto de mil tweets depois - Um magnata na Casa Branca

Portugal sofre maior corte. Compra de dívida pelo BCE caiu para metade

Plano municipal. Casas lojas e praças na nova Cacilhas que vai nascer à beira-rio

Prevenção. Proibido regar, encher piscinas e lavar carros. Há seca no Alentejo

Compra de manuais em lotes ameaça pequenos livreiros

Jornal de Negócios

Banco de Portugal perde influência

Casinos faturam mais 15% em junho

Lei a mais pode retrair o alojamento local

Corticeira Amorim compra 60% da Bourrasé por 29 milhões

Portugal pressionado a parar pesca de sardinha

Visão

O lado oculto de Drahi. As compras, as dívidas, e o novo passaporte português do dono da PT e da TVI

Famílias na política. Filho de Costa é candidato nas autárquicas

Baleia Azul. A história por contar da escola onde morreram três jovens

Livros. As leituras de verão de Marcelo Rebelo de Sousa e de outras 11 figuras

Sábado

Américo Amorim, o implacável

Manuel Pinto Coelho: "Tento fazer duas refeições por dia e faço jejum ao domingo"

Os segredos do Parlamento. Tudo o que está escondido: atas secretas, obras de arte e livros

A Bola

Podem chegar dois guarda-redes ao Benfica. Júlio César vai ter grande concorrência

Record

Vaclík assume que gostava de representar o clube da Luz. "Seria fantástico jogar com Júlio César"

O Jogo

Dragão alegre. Equipa de Conceição despediu-se do México com um jogo animado e de qualidade